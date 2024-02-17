شكري في مؤتمر ميونخ: إخراج النازحين من رفح الفلسطينية خطر على أمن مصر القومي

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يُعتبر خطرًا على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية في المدينة سيكون لها تداعيات كارثية في منطقة بها أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بمؤتمر ميونخ للأمن والذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نوفر كل الدعم الممكن ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.