حاكمة نيويورك تعتذر بعد دفاعها عن العدوان الإسرائيلي على غزة.. لماذا تراجعت؟

اعتذرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، عن تصريحات كانت قد أدلت بها خلال حدث خيري لليهود، في مدينة نيويورك الأمريكية، والتي أشارت فيها إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لديها مبررات لتدمير قطاع غزة.

وخلال حديثها، ضربت «هوشول» المثل بأنّه «إذا هاجمت كندا بوفالو يومًا ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي» في إشارة إلى تدميرها، ثم علقت على الهجمات الإسرائيلية على غزة، وقالت: «هذا رد فعل طبيعي، لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى.. وهذا هو حق إسرائيل».

حاكمة نيويورك تعتذر

وتعرضت حاكمة ولاية نيويورك لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تبريرها قتل المدنيين والهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأعربت، في بيان، عن أسفها لاستخدام تشبيه غير لائق: «أدرك الآن أنه يمكن أن يكون مؤلمًا لأفراد مجتمعنا، واعتذر عن سوء اختيار الكلمات».

وأضافت: «بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مرارًا وتكرارًا وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأن المزيد من المساعدات الإنسانية يجب أن تذهب إلى شعب غزة».

أكثر من 29 ألف شهيد في غزة

ونتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سقط أكثر من 29 ألف فلسطيني شهيد وآلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، كما أدت الحرب إلى معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني من المجاعة، وتشريد الآلاف خارج بيوتهم ومنازلهم.