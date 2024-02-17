فيديو يظهر كلاب ضالة تطارد جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة

بعد الحديث عن استعانة الفصائل الفلسطينية بالكلاب الضالة في قطاع غزة لمهاجمة جنود الاحتلال الإسرائيلي، والهجوم عليهم داخل ساحات المنازل في غزة، أظهرت لقطات ومقاطع فيديو، مطاردة عشرات الكلاب الضالة جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فهناك أكثر من 1000 كلب ضال تسللوا من قطاع غزة إلى الحدود بين إسرائيل والقطاع، وحاولوا مهاجمة جنود جيش الاحتلال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، إن مئات الكلاب تقترب من جنود الاحتلال في مناطق تجمع الجنود، وليس هذا فحسب، بل أيضًا يحاولون عض الجنود ولا يتقفون عن النباح، كما أكد يهوشوع شكيدي، المسؤول في هيئة الطبيعة والمتنزهات بمستوطنات غلاف غزة، إن الحل الوحيد للتخلص من الكلاب الضالة هو قتلها بالرصاص.



غير عادي.. في إسرائيل ضجة بشأن كلاب الشوارع في قطاع غزة، واتهموا المقاومة الفلسطينية بتدريبها، وتقوم بمقاتلة وتضليل كلاب جيش الدفاع الإسرائيلي البوليسية، و تتبع جنود الجيش الإسرائيلي الراجلين، كعلامة تحديد للمقاومة الفلسطينية، وأحياناً النبح ضدهم. pic.twitter.com/Bmv8Xk7pYU — الصين بالعربية (@mog_china) February 16, 2024

مقتل 17 كلبًا تابع لجيش الاحتلال في قطاع غزة

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نشرت مطلع الشهر الجاري، عن فشل وحدة الكلاب المدربة داخل جيش الاحتلال، في مهاجمة كلاب غزة الضالة، كما تحاول حكومة الحرب الإسرائيلية شراء الكلاب المدربة من أوروبا.

وأكدت الصحيفة العبرية، مقتل 17 كلبًا في معارك داخل قطاع غزة حتى الآن، وزعمت أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية تركوا كلابا ضالة مقيدة داخل المنازل، وهاجمت جنود وكلاب الاحتلال بشكل مفاجئ.