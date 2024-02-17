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فيديو يظهر كلاب ضالة تطارد جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:21 م | السبت 17 فبراير 2024
الكلاب الضالة تهاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي

الكلاب الضالة تهاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي

بعد الحديث عن استعانة الفصائل الفلسطينية بالكلاب الضالة في قطاع غزة لمهاجمة جنود الاحتلال الإسرائيلي، والهجوم عليهم داخل ساحات المنازل في غزة، أظهرت لقطات ومقاطع فيديو، مطاردة عشرات الكلاب الضالة جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فهناك أكثر من 1000 كلب ضال تسللوا من قطاع غزة إلى الحدود بين إسرائيل والقطاع، وحاولوا مهاجمة جنود جيش الاحتلال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، إن مئات الكلاب تقترب من جنود الاحتلال في مناطق تجمع الجنود، وليس هذا فحسب، بل أيضًا يحاولون عض الجنود ولا يتقفون عن النباح، كما أكد يهوشوع شكيدي، المسؤول في هيئة الطبيعة والمتنزهات بمستوطنات غلاف غزة، إن الحل الوحيد للتخلص من الكلاب الضالة هو قتلها بالرصاص.

مقتل 17 كلبًا تابع لجيش الاحتلال في قطاع غزة

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نشرت مطلع الشهر الجاري، عن فشل وحدة الكلاب المدربة داخل جيش الاحتلال، في مهاجمة كلاب غزة الضالة، كما تحاول حكومة الحرب الإسرائيلية شراء الكلاب المدربة من أوروبا.

وأكدت الصحيفة العبرية، مقتل 17 كلبًا في معارك داخل قطاع غزة حتى الآن، وزعمت أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية تركوا كلابا ضالة مقيدة داخل المنازل، وهاجمت جنود وكلاب الاحتلال بشكل مفاجئ.

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