تقوي الذاكرة وتساعد على تحقيق الأهداف.. فوائد الكتابة اليدوية

أصبحت التقنيات المتقدمة عادة يومية للكثير من الناس، وحلَّت محل الأنشطة التقليدية مثل الكتابة، فتدوين بعض الملاحظات أو كتابة مذكرات شخصية أصبح أمرا قديما وغير مألوف، وذلك بسبب ظهور الهواتف الذكية وتطور التكنولوجيا التي قللت الوقت وجعلت كل العمليات تسير بشكل أسرع، مع ذلك فإن الكتابة اليدوية لها فوائد كثيرة للدماغ البشرية، وتلك المزايا الفريدة لن تستطيع الحصول عليها من التقنيات الحديثة.

هناك العديد من المزايا الرائعة للكتابة باليد، وهو ما رصده موقع «treehugger» عن 5 فوائد للكتابة اليدوية.

تحسن التعلم

يعد تدوين الملاحظات يدويا من أسباب تحسين الفهم، فالكتابة اليدوية تجعلنا نستخدم جميع معلوماتنا، ثم نفكر في جزء محدد من المعلومات وتشكيل النص في ذهننا، ثم استخدام الكلمات المناسبة في شكل مكتوب، ومع تكرار هذه العملية فإننا ننمي مهارات التعلم لدينا بأفضل الطرق الممكنة.

يساعد على تحقيق الأهداف

فبحسب الباحث الدكتور جوردن بيترسون لمجلة «فوربس»، أن الكتابة وهي شكل من أشكال التفكير، تساعد الناس على استخلاص المعلومات من تجاربهم التي تساعد على توجيه أفكارهم ومشاعرهم.

فكتابة المهام الخاصة بك في قائمة بسيطة وتنجز هذه المهام بالترتيب، ثم تشطب ما تم إنجازه، فهذه الطريقة فعالة للغاية، فهي تجعلك منظما أكثر وتساعدك على تنفيذ خططك وتحقيق أهدافك بسهولة نظام.

شكل من أشكال العلاج

يدعم عدد كبير من الكتاب والعلماء الكتابة كشكل من أشكال العلاج، فهي تسمح بالتفكير والتقدم، فمن خلال تدوين الأفكار والاعترافات ورؤية أفضل وأسوأ ما في أنفسنا، تصل بنا إلى مستوى عالٍ من الوعي الذاتي وتجعلنا نتقبل ونعرف من نحن.

تشجع نمو الدماغ

كشفت بعض التقارير في علم النفس أهمية تعلم الحروف المتصلة في نمو الدماغ، فهو يطورها ويدمج التحكم والإحساس مع الحركة والتفكير، فلكي تكتب بعض الكلمات مكونة من مجموعة حروف متصلة مع بعضها فهذا يجعلك تنتبه لما تكتب وكيف تكتبه، وأثبتت بعض الدراسات أن هذه العملية تنشط بعض المناطق في الدماغ بشكل فعال.

تقوي الذاكرة

إن عملية الكتابة تزيد من قدرتنا على التركيز، فعند تدوين شيء ما فهذا يتطلب التركيز بنسبة 100% فيما نكتبه، وهي أكثر الطرق الفعالة لإبقاء العقل نشطا، فالتقنيات الحديثة كالهواتف والكمبيوتر لا تسمح لنا باستخدام وعينا الكامل عند الكتابة.