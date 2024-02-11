7 أطعمة تحافظ على ذاكرة الطلاب وتساعدهم على التركيز

مع بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس والجامعات في مصر، يحتاج الطلاب إلى تناول أطعمة تحافظ على الذاكرة وتساعدهم على التذكر خاصة أن الفصل الدراسي الثاني هذا العام سيكون قصيرا.

وذكر موقع «WIO News»، يوجه خبراء الأطعمة عدة أطعمة معينة من أجل الحفاظ على تركيز الطلاب سواء الأطفال أو البالغين وتعمل على مساعدتهم على التركيز.

1. التوت الأزرق

ويوجد بالتوت الأزرق، مضادات أكسدة كبيرة تحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية بجانب العمل على تحسين صحة دماغ الفرد بشكل عام.

2. الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مصدرا غذائيا هاما بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والماكريل وتضم أحماض منها وDHA، وهي تعد أمر ضروري يعمل على نمو الدماغ وتحسين وظيفته حيث يعرف الجميع أن أوميجا 3 يحسن الذاكرة والتركيز بشكل عام.

3. المكسرات

يضم الجوز مصدر غني لحمض ألفا لينولينيك بجانب مضادات الأكسدة وفيتامين إي ويعمل تناول الجوز على تحسين الذاكرة وتحسين التذكرة بشكل عام.

4. الأفوكادو

يضم الأفادكو غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي تعمل على تدفق الدم بشكل أفضل، ويضم أيضا الأفادكادو فيتامين كيه الذي يحسن التذكر.

5. الشوكولاتة الداكنة

تضم الشوكولاتة الداكنة نسبة كبيرة من الكاكاو الذي يحوي الفلافونويد والكافيين، ومضادات الأكسدة، التي تحسن الذاكرة وتزيد القدرة على التذكر.

6. السبانخ

السبنخ طعان غني بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين كيه ومضادات الأكسدة ويعمل على تحسين التذكر لدى الأفراد.

7. البيض

يضم البيض معاد وفيتامينات أساسية ويتميز برخص سعره بالنسبة للأطعمة المختلفة المذكورة في القائمة ويضم فيتامينات تعمل على تحسين الذاكرة وتعزيز القدرة على التذكر.