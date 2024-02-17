تنفيذ 60% من المنطقة اللوجستية في رفح المصرية لاستقبال المساعدات لصالح غزة

أعلنت مصر عن تدشين منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات المُقدمة إلى قطاع غزة، وذلك للتخفيف من التكدسات الموجودة في مدينة العريش، وعلى الطريق المؤدي إلى معبر رفح البري، وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

المنطقة اللوجستية في مدينة رفح

وأكّد مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح المصرية، أنّ المنطقة اللوجستية تبعد عن معبر رفح البري بما يقل عن 5 كيلومترات، حيث تقوم مصر بإقامة منطقة لوجستية لتخفيف الأعباء على سائقي الشاحنات.

وتابع: «جرى الانتهاء من 60% من هذه المنطقة، وتجهيزها بـ4 مناطق، الأولى مختصة بالمساعدات الدولية، المنطقة الثانية مختصة بالمساعدات المصرية، المنطقة الثالثة مخصصة لسائقي الشاحنات، والمنطقة الرابعة تخص الخدمات والمكاتب الإدارية».

وأوضح، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف العبء على سائقي الشاحنات، نظرًا لطول الأيام التي يقضيها السائق قبل التوجه إلى الأراضي الفلسطينية.