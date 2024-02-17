«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال يعتقل عددا من الطواقم الطبية بمجمع ناصر في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا كبيرًا من إدارة وكوادر مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع، واعتبرت ما حدث هو جريمة حرب واستهتار بحياة المرضى والجرحى، مشيرة إلى أنهم بأمس الحاجة إلى الرعاية والعلاج المباشر.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا من طواقم مجمع ناصر الطبي وهم يؤدون واجبهم المهني الإنساني في علاج الجرحى والمرضى.

الصحة الفلسطينية: انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال أبقت 5 كوادر طبية فقط مع 120 مريض في مبنى مجمع ناصر القديم، كما تركتهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين، وأشارت إلى أن الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترًا من مجمع ناصر الطبي، وتضم شخصيات أممية رفيعة المستوى.