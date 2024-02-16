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الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية

كتب:

منتصر سليمان
10:06 م | الجمعة 16 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترًا من مجمع ناصر الطبي، وتضم شخصيات رفيعة المستوى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

وأضافت الصحة الفلسطينية أن القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام ومحتجزة منذ 7 ساعات.

وتابعت: «الاحتلال أقام حفرًا أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي». 

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بقلم منتصر سليمان