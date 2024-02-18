«لو عاوزة تخليهم بيلمعوا».. أسرع طريقة لتنظيف الأظافر في المنزل

تحرص العديد من الفتيات على تنظيف أظافرهن، بشكل مستمر خاصة بعد استخدام طلاء الأظافر «المانيكير»، لأنه يسبب اصفرار الأظافر، ما يجعلها باهتة وخالية من الحيوية، ويؤثر على مظهرها وجمالها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرع طرق لتنظيف الأظافر في المنزل.

هناك العديد من المكونات التي تكون موجودة في المنزل وتساعد على تنظيف الأظافر والتي منها استخدام محلول الماء مع الملح، حيث يجب نقع اليدين في ماء وملح مرة أسبوعياً، وذلك قبل تقليم الأظافر، وخاصة إذا كانت سميكة وفقا لما ذكره موقع «العربية».

مكونات تنظيف الأظافر

صودا الخبز تعتبر من الطرق التي تساعد على تنظيف الأظافر، وتبيضها بعد استخدام المانيكير وذلك لأن الصودا تمنع الفطريات من الانتشار، ويعمل على مكافحة اصفرار الأظافر، وذلك من خلال نقع الأظافر، لمدة 20 دقيقة في الماء الساخن الممزوج بصودا الخبز، ويتم بعد ذلك غسلها بالماء الفاتر وتجفيفها، من ثم رطبيها بكريم الترطيب المناسب.

الليمون

لم تقتصر التي تعمل على تنظيف الأظافر عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن الطرق التي تعمل على تنظيفها هي استخدم الليمون، حيث يعد من العلاجات الفعالة، التي تخلص من اصفرار الأظافر وتعمل على إعادة نضارتها، وذلك من خلال فرك الأظافر بعصير الليمون لدقائق قليلة، وتركها لمدة 10 دقائق ويتم شطفها بالماء الفاتر.

زيت الزيتون مع الليمون من الطرق التي تساعد على تنظيف الأظافر وتعمل على تقويتها، إذ يجب وضع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في وعاء، وبعد ذلك يتم تسخينه باستخدام الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، وإضافة معلقة كبيرة من عصير الليمون ويتم نقع الأظافر بها لمدة 5 دقائق.