ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون على الريق؟.. «فوائد مذهلة»

الليمون واحد من المشروبات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية، فالليمون واحد من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، وتمده بمزيد من الطاقة والحيوية التي تعينه على أداء وظائفه بصورة صحيحة.

الكثير من الفوائد يحملها الليمون في حال تناوله على الريق، خاصة لمرضى الكبد، لاعتباره من العناصر المضادة للأكسدة، التي تعمل على تنظيف الكبد، وتساعده على أداء وظائفه بصورة طبيعية، إلى جانب قدرته على التحلص من الدهون بحسب ما أشارت إليه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة خلال حديثها لـ«الوطن».

طريقة تحضير مشروب الليمون على الريق

فيتامين «C» الموجود داخل الليمون مفيد لصحة البشرة والأوعية الدموية، ويُفضَل عند تناول الليمون عدم شربه بمفرده، ويفضل إضافة ملعقة من العسل إليه، الذي يزيد من قيمته الغذائية،وتعطي مزيدا من الطاقة إلى الجسم وفقًا لاستشاري المناعة.

عدم الإفراط في تناوله

ونوهت إلى أنه يجب على مرضى الكبد عدم الإفراط في تناول الليمون على الريق، ولا يقتصر الأمر على تلك الفئة فحسب، إلا أنه وجب أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل في المعدة، أو ما يُعرف بـ«قرحة المعدة» من تناول الليمون على الريق، لأن ذلك قد يسبب الكثير من المشكلات لهم.

فوائد الليمون على الريق

وبخلاف هاتين الفائتين، يمكن ذكر الفوائد العامة لتناول الليمون على الريق على النحو التالي:

- يساعد الليمون في فقدان الوزن.

- يرفع معدل رطوبة الجسم.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك يرجع إلى كونه معززا جيدا لصحة الأوعية الدموية ويخفض من حدوث السكتات الدماغية.

- يعمل على تحسين نضارة البشرة.

الليمون مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

- الليمون يعمل على منع حصوات الكلى.

- يقى الليمون من السرطان فقد وذلك لقدرته على المساهمة في في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان المريء.

- الليمون له فعالية في خفض مستويات السكر في الدم.

- يقوي الليمون مناعة الجسم ويقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد.