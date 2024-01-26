متى يهدد مشروب الليمون صحة الإنسان؟.. خبيرة تغذية تكشف 5 مشكلات

يتناول بعض الأشخاص ديتوكس الليمون والماء، بدلًا من العصائر، لما له من فوائد عديدة، منها فقدان الوزن، وتحسين عملية الهضم، وتقوية المناعة، ومقاومة السرطان، فضلا عن احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية، ولكن يحذر الخبراء من الإفراط في تناول ديتوكس الليمون والماء، حيث يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية، بحسب ما ذكرته دكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، والتي أشارت إلى الآتي:

متى يهدد الليمون صحة الإنسان؟

في حالة غلي الليمون مع الماء في وعاء معدني يحدث تغيير في تركيب مكوناته الأساسية ما يجعل مشروب الليمون غير صالح للشرب، إذ ينخفض تركيز الأكسجين والنيتروجين، ويزداد تركيز الأملاح والمعادن، ما يمثل خطورة بالغة على صحة الجسم وخاصًة الكلى.

أضرار الليمون المغلي

وتكثر مخاطر الليمون المغلي عند شربه على معدة فارغة، إذ يسبب الآتي:

الخلل بوظائف الكلى:

شرب الليمون المغلي يؤدي بشكل مباشر إلى الإضرار بوظائف الكلى، لما تحتويه من معادن وأملاح بكميات كبيرة بعد غليانه.

تآكل مينا الأسنان:

نسبة حمض الستريك المرتفعة في الليمون، تؤدي إلى تآكل ميناء الأسنان، والتي بدورها تمثل طبقة متينة لحماية الأسنان، وبالتالي تضعف الأسنان وتؤدي لتسوسها مع مرور الوقت.

زيادة معدل إدرار البول:

من أضرار الليمون المغلي أنه يزيد من إدرار البول بشكل كبير، ولذلك يفضل عدم تناوله قبل الذهاب للفراش، لما يسببه من تقطع في النوم، وبالتالي يتعرض الشخص للأرق، والإرهاق بشكل عام.

مشكلات بالجهاز الهضمي:

الجهاز الهضمي هو المتضرر بشكل كبير من شرب الليمون المغلي، نظرًا لزيادة نسبة الحموضة به، إذ يتسبب في مشكلات عديدة أهمها ارتجاع المرئ.

الطريقة الصحيحة لشرب الليمون

ونصحت خبيرة التعذية بتناول الليمون عبر خلطه بالماء الفاتر، لتجنب أضرار الليمون المغلي، والاستفادة بفوائده الكثيرة ومنها: زيادة نضارة البشرة، وترطيبها، بجانب تخليص الجسم من السموم.