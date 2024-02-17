وزير خارجية السعودية أمام مؤتمر ميونيخ: الأولوية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الأولوية يجب أن تكون الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السعودية منفتحة على أي نقاشات وإيجاد الدولة الفلسطينية أولوية.

وأكد وزير الخارجية السعودي على قناعته التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، هو من خلال إقامة دولة فلسطينية، مضيفًا أن التركيز حاليًا على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة.