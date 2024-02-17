وزير العدل الفلسطيني: نقدر موقف مصر الثابت تجاه دعم شعبنا

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب تجاه شعب فلسطين مازالت مستمرة بالرغم من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بناءً على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بالجرائم التي ترتكبها في غزة، موضحًا أن إسرائيل تبث جريمة الإرهاب السياسي والعسكري والاقتصادي ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها تنشر الذعر والخوف والإرهاب بحق الفلسطينيين.

جلسة من أجل اتخاذ قرار بوقف حالة الحرب

وأضاف الشلالدة، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مسؤولية إنهاء حالة الحرب ضد الشعب الفلسطيني يتحملها المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم في العالم، مشيرًا إلى أنه لا بد على الولايات المتحدة والدول ذات العضوية بالمجلس أن تقيم جلسة من أجل اتخاذ قرار بوقف حالة الحرب.

اتفاقية سلام وعقد مؤتمر دولي

وأكد أن وقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى صفقة تبادل الأسرى، ووقف حالة الحرب بشكل كامل سيؤدي إلى إبرام اتفاقية سلام بعقد مؤتمر دولي للحصول على حقوق الفلسطينيين المشروعة أهمها حق تقرير المصير، فبالتالي قضية التهجير القسري من قطاع غزة مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي والتشريعات الإنسانية، وانتهاكًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة بالمادة 49 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واستكمل: «نقدر موقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحن كشعب فلسطيني سنبقى على الأرض نقاوم الاحتلال بكل الوسائل، وهناك تدابير مؤقتة للقانون الدولي الإنساني على الاحتلال التزامه بها وتطبيقها».