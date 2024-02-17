جنوب إفريقيا: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لمزيد من القتل الجماعي

أكد زين دانغور، المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، أنهم يتخذون إجراءات في إطار محكمة العدل الدولية، والهدف حفظ أرواح الفلسطينيين، وأنهم رأوا ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية، وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحق المدنيين، مشددًا على أن من المتوقع أن يتم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الأمر، والعنف الممارس ضد الفلسطينيين، الذي أجبر المدنيين على النزوح إلى رفح الفلسطينية.

وأوضح «دانغور»، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح، ستؤدي إلى مزيد من القتل الجماعي، واستخدام القوة المفرطة، وأمس كان هناك حديث عن إنهاء مثل هذه الإجراءات، مشددًا على أنه لا بد من تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية، منوها بأن الموقف في رفح الفلسطينية خطير، ولا بد أن يكون هناك التزام لحماية كل الفلسطينيين، ويجب أن تعمل إسرائيل على حماية أرواح الأبرياء في غزة.

وشدد على أنه كان هناك من قبل وعود لتنفيذ وليس هناك أي تقدم في هذا الاتجاه، وننتظر انتهاء الموعد المحدد، وسيتم الرد، ويبررون بأن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، ويتم الرد على أن هذه الحكومة المحتلة، وتستخدم العنف المفرط ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، سنواصل دعم هذه الأوامر، ونطلب من المحكمة أن يكون هناك سلطة لإنهاء الحصانة ضد إسرائيل.

وأردف أن الهدف من القانون الدولي، أن يكون هناك تدابير لتنفيذها في مثل هذه المواقف على الدول الأعضاء، وأن تتخذ وتحترم هذه الأوامر، ويكون هناك ضغوط من الدول الأعضاء، لتنفيذ الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد أن يكون هناك امتثال من إسرائيل لهذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ووقف العنف وحفظ أرواح الفلسطينيين.

ونوه بأنه يتم استهداف من كل هذه الجهود، أن يكون هناك أطراف تحترم هذه الأحكام في الشرق الأوسط، ويكون مساءلة على مثل هذه الجرائم.