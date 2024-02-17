«حزب المؤتمر»: ما يحدث في غزة «حرب إبادة» تتجاوز القانون الدولي الإنساني

أكد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية الدور المصري الرائد في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضه للعدوان الإسرائيلي الوحشي عليهم.

الشعب الفلسطيني

وأضاف «رسلان» نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الموقف المصري كان واضحًا منذ بداية الأزمة، إذ وقفت مصر كما يقول أهل فلسطين «بالباه والدراع» مع الشعب الفلسطيني، بدءًا من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من استهداف معبر رفح من قبل الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة، مضيفًا أن مصر أعادت تعمير معبر رفح وفتحه بشكل دائم لدخول المساعدات، حيث بلغت كمية المواد الغذائية التي دخلت القطاع خلال الأسبوع الماضي 130 ألف طن، ساهمت مصر فيها بأكثر من 80%.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد على تمسك مصر بعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، حفاظًا على الأمن القومي المصري ومنعًا لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تبذل مساعي حثيثة على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واصفا ما يجري في غزة بأنه «حرب إبادة» تتعدى القانون الدولي الإنساني والمعايير الأخلاقية تستهدف المدنيين والأبرياء.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن زيارة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيسي تركيا والبرازيل، تؤكد قوة مصر وثقلها السياسي في المنطقة وأن مصر لم تتخلَّ عن القضية الفلسطينية أبدًا، وأنها الدولة الوحيدة منذ عام 1948 التي تتمسك بحق الفلسطينيين وتسعى لتحقيق حلمهم بإقامة دولة مستقلة.