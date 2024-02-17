متحدث الأونروا: الفلسطينيون أكلوا الأعلاف وورق الشجر ولم يبق شيء لتناوله

قال عدنان أبو حسنة المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن هناك نقصا في الموارد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، موضحا أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية يتراجع في ظل عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول الشاحنات والقليل من المساعدات، مضيفا: «الفلسطينيون أكلوا الأعلاف وورق الشجر، ولم يبق شيء لتناوله، والأوضاع خطيرة ومتدهورة جدا».

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc»، إلى تراجع حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي الصهيوني، مؤكدا أن المنظومة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار.

تحذير من انتشار الأمراض

وحذر من انتشار الأمراض بشكل كبير، المتمثل في الأمراض الجلدية والمعوية والالتهابات الصدرية والتهاب السحايا، منوها بضرورة إيجاد حل في عدم توصيل المساعدات المعرقلة من جانب الكيان الصهيوني، مؤكدا عدم وجود مياه ولا طعام، داخل القطاع.