اتحاد الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار

أكّد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وجود تعاون تجاري بين مصر وتركيا، يقوم على استيراد بعض المواد الخام من الأسواق التركية، وإعادة تصنيعها بأيادي ومكونات مصرية، ومن ثمّ تصديرها إلى السوق التركي مرة أخرى.

استثمارات الشركات التركية في مصر

أشار «عز»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، إلى أنّ الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها 5 مليارات دولار.

واختتم بالإشارة إلى أن مصر بدأت في الربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية، مع الشركات التركية للدخول في أسوق دول ثالثة مثل دول إفريقيا.