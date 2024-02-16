وكيل «خارجية الشيوخ»: زيارتا رئيسي تركيا والبرازيل لمصر تنعش التبادل التجاري

أكدت سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، أهمية زيارتي الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والبرازيلي لولا دا سيلفا، إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، واللتان تعظّمان التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة.

وقالت «سليمان»، في حوارها لـ«الوطن»، إن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تأتي في توقيت مهم يشهد صراعا متصاعدا بالمنطقة، وخطوة مهمة للتعاون بين البلدين في كل المجالات، مشيرة إلى النفع الكبير الذي تخلفه زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على مصر، منوهة إلى أن حجم التبادل التجاري مع البرازيل بلغ 2.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وإلى نص الحوار.

كيف ترين زيارتي الرئيسين التركي والبرازيلي إلى مصر في أسبوع واحد؟

الزيارات من هذا النوع له تأثير إيجابي على كل المستويات بكل تأكيد، سواء على حجم التبادل التجاري وزيادته، أو على المستوى السياسي، ولاسيما في ظل الأجواء التي تشهدها المنطقة في هذه الأثناء.

ما دلالة زيارة الرئيس البرازيلي لمصر بمناسبة مرور 100 عام على بدء العلاقات الثنائية؟

تعد مصر ثاني شريك تجاري للبرازيل بعد الجزائر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين حتى العام الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي، واعتقد أن زيارة الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا ستضاعف حجم العلاقات التجارية بين البلدين.

ماذا عن آلية التعاون بين مصر والبرازيل؟

هناك الكثير من أوجه التعاون بين البلدين، فمن المتوقع أن تتناول الزيارة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ولا سيما أنّ تلك الدولتين تتميزان بثقل إقليمي، كما أنهما عضوان في مجموعة البريكس، بالإضافة إلى أن لديهما القدرة على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، كما أن البرازيل تستضيف اجتماعات مجموعة الـ20، ومن المتوقع أن تدعو مصر كضيف في هذه المجموعة، فضلاً عن وجود تعاون اقتصادي في مجالات الثروة الحيوانية والأسماك والقطن وغيرها، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه من الأفضل أن يتم فتح خط طيران مباشر من القاهرة إلى ساوباولو للمساعدة على تنشيط التعاون بين الدولتين.

كيف رأيت زيارة «أردوغان» إلى مصر؟

زيارة في غاية الأهمية في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من الصراعات، وبالتالي توطيد العلاقات بين مصر وتركيا ما يعكس حالة الترابط التي تشهدها البلدين، والتي بدأت منذ مصافحة الرئيسين السيسي وأردوغان بعضهما البعض في افتتاح مونديال قطر عام 2022، ثم لقائهما خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضى، وما نتج عنه من اتفاق متبادل بين الجانبين لدعم العلاقات والتعاون على مختلف المستويات، ولا ننسَ مبادرة الرئيس السيسي لإغاثة تركيا في فاجعة الزلزال المدمر، الذي خلف كثيراً من الدمار، وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا لتقديم الدعم والمساندة للشعب التركي.

ما أبرز النقاط التي شهدتها المباحثات بين الرئيسين المصري والتركي؟

لا صوت يعلو الآن فوق قضية «طوفان الأقصى» لذا أتصور أنها القضية المسيطرة على مباحثات الرئيسين، ولا ننس أيضا القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، والتى تحتاج إلى التكاتف من جميع القوى داخل المنطقة.

ما ملامح تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟

في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 6 مليارات دولار، وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 3.8 مليار دولار، وبالتالي هذه الزيارة الرسمية ستسهم كثيراً في دعم أوجه التعاون الاقتصادي على جميع المستويات بين البلدين.

ماذا عن العلاقات التي تربط الشعبين المصري والتركي؟

الشعبان المصري والتركي يتشابهان في بعض العادات، لذلك يحرص الكثير من المصريين على السفر إلى تركيا، وكذلك الأتراك يسافرون لرؤية المناطق الأثرية في مصر، ونأمل في تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين البلدين في المرحلة المقبلة.