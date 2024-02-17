«أغاني الحب».. علماء يكتشفون طريقة غريبة للتواصل بين الخفافيش في الظلام

أصواتٌ تتردد في الهواء، خاصة في المناطق المهجورة، لا يمكن تمييزها، لكن عُرف أنها تعود إلى الخفافيش، وتُعد أصواتها هذه هي إحدى طرق التواصل فيما بينها، تساعدها على توجيه نفسها في سماء الليل، والتركيز على طعامها التي تتغذى عليه.

تمييز صوت الخفافيش

«كاشفات الخفافيش» هو اسم أجهزة تسجيل الصوت التي استخدمها بعض العلماء، لتسجيل أصوات الخفافيش، إذ اكتشفوا أصواتا غريبة أو ما يشبه الضوضاء التي تعود لأحد أنواع الخفافيش الفضية المعروفة بسرعتها في إصدار الأصوات.

تعد هذه الأصوات الغريبة هي نداء رئيسي من الخفافيش للغناء بمختلف الطرق، وتعد هذه أغرب طرق التواصل فيما بينها، وفق ما نشره الموقع الرسمي لـ«ناشيونال جيوجرافيك»، كما أنها تعد نوعًا لجذب الشريك من الجنس الآخر ووصفها العلماء بأنها «أغاني الحب».

أنواع الخفافيش في مختلف دول العالم

من أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الخفافيش ذات الشعر الفضي، هي غابات كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتعدد أنواع الخفافيش من شكل لآخر منها خفافيش الفاكهة التي تعيش في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، وتتغذى على أكل التمر البري، وهناك نوع آخر يسمى ذو الأنف الورقي الذي يعيش في المكسيك وأمريكا، كما أنها تفضل العيش في درجة حرارة الصحراء، وتتغذى على أكل الصراصير وبعض أنواع الحشرات الأخرى.