صحيفة بريطانية عن «البرغوثي»: سيفوز لو ترشح لانتخابات رئاسة فلسطينية حرة

سلطات صحيفة «جارديان» البريطانية الضوء على الزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي الذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين، مؤكّدة أنَّه لو ترشح لانتخابات رئاسة فلسطينية حرة، فإنّه سيفوز بها، معتبرة أنَّ إطلاق سراحه -إن حدث- يمكن أن يغير كثيراً من الأمور.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنّ البرغوثي الرجل البالغ من العمر 64 عامًا يحظى باحترام القوميين العلمانيين وكذلك الإسلاميين على حد سواء في فلسطين، وقد يؤدي إطلاق سراحه الذي طال انتظاره بعد عقدين من السجن إلى تقريب وقف إطلاق النار.

مروان البرغوثي حاضر

وواصلت الصحيفة الحديث عن شخصية مراون البرغوثي قائلة إنَّه في أوقات الاضطرابات الكبرى في فلسطين، يبدأ الناس بالحديث عن مروان البرغوثي، فخروجه يمثل إمكانية حدوث تغير حقيقي، إذ تشير كل استطلاعات الرأي تقريبًا منذ سجنه قبل عقدين من الزمن إلى أنَّ البرغوثي هو المرشح الرئاسي المفضل للشعب الفلسطيني إذا كان قادرًا على خوض انتخابات حرة.

وأشارت إلى أنَّ استطلاع للرأي أُجريت في ديسمبر قبل نهاية العام الماضي أظهرت أنََ البرغوثي يتقدم بـ40 نقطة على الرئيس الحالي محمود عباس، ليس هذا فحسب، بل إنه يتفوق كذلك على مرشحي حركة حماس المحتملين بمن فيهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والزعيم الأبرز لها.

موقف إسرائيل من إطلاق سراحه

لكن الصحيفة ذكرت أنَّ إسرائيل لم تظهر أي استعداد لإطلاق سراح السياسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بل رفضت أيضاً إدراجه في صفقة تبادل أكثر من 1000 أسير فلسطيني في عام 2011 مقابل جندي واحد تحتجزه حماس، وهي الصفقة التي تضمنت إطلاق سراح يحيى السنوار رئيس حماس في غزة، المطلوب رقم واحد الآن لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق الصحيفة، كانت رسالة لمروان البرغوثي أشارت إلى أنَّه قد تخلى عن فكرة أنَّ «التفاوض المباشر مع إسرائيل سينهي الأزمة»، معتبراً أن تل أبيب استخدمت المفاوضات كستار لتعزيز مشروعها الاستعماري.