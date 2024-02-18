«التعليم» توجّه بمتابعة تنفيذ الأنشطة التربوية في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بشأن انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني في الإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، مع عدم بقائها داخل مكاتبها.

عدم خروج العاملين أثناء اليوم الدراسي

وشددت وزارة التربية والتعليم في كتابها الدوري، على عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي لانتظام العملية التعليمية في المدارس، ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية في المدارس التابعة للمديرية، وتنفيذ اليوم الرياضي والثقافي وفترات المشاهدة.

ووجّهت وزارة التعليم، بتسجيل الغياب أولا بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام المدارس بذلك حفاظا على انضباط الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ ذلك يأتي في إطار انتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي بدأ في 10 فبراير طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، وحسن سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط المدرسي، والذي سيتم من خلاله تقييم أداء المديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مخالف لذا يتعين التنبيه، مشددا على مديري الإدارات التعليمية التابعة الالتزام بجميع التعليمات.