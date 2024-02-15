«التعليم» توجّه المدارس بإعداد كشوف بأسماء الطلاب المعفيين من المصروفات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بإبلاغ المسؤول المالي في المدارس بإعداد كشوف معتمدة من المدير تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الإعفاءات، وتسلم الكشوف لمسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس لتسجيلها على التطبيق المعد لذلك على استمارة بيانات التلميذ والتابعين للإدارة العامة للقواعد البيانات المركزية.

المصروفات الدراسية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه حرصا على تحقيق الصالح العام، يتعين على الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في الكتاب اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، في إطار التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم فيما يخص تحصيل المصروفات الدراسية بمختلف مراحل التعليم.