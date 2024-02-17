«التعليم» تصدر قرارا بإلغاء التوجيه المالي والإداري بالمديريات على مستوى الجمهورية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن إلغاء التوجيه المالي والإداري واستحداث المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام بالاختصاصات والاشتراطات.

استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة

ونص الخطاب الذي أشار إلى الكتاب الدوري رقم 3 بتاريخ 16-1-2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم، على استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، وعلى القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي المستحدث بجدول وظائف ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قرارات إلغاء التوجيه المالي والإداري واستحداث المراجعة الداخلية والحوكمة

وفي ضوء ما سبق فقد تقرر الآتي:

1. إلغاء أي تقسيمات تنظيمية تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالي والإداري، أو التوجيه المالي والإداري أو التفتيش والرقابة، أو ما يعادلهما من تقسيمات تنظيمية.

2. استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، يتبع مدير المديرية بشكل مباشر.

3. الالتزام التام بما ورد بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، المٌتضمن مهام واختصاصات المراجعة الداخلية والحوكمة، والاشتراطات المذكورة به.

ووجهت الوزارة سرعة اتخاذ اللازم في ضوء الكتاب الدوري الصادر من الوزير سالف الذكر، مع ملء النموذج المرفق والإفادة.