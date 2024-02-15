«التعليم» تحذر الطلاب من الغياب: فصل نهائي وحرمان من الدرجات النهائية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا للطلاب في جميع المراحل التعليمية بشأن الغياب عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، أو تخطي النسبة المقررة في القرارات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي، مشددة على تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة.

الفصل النهائي من المدرسة

وأكدت الوزارة أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، ووفقا للائحة الانضباط المدرسي يجرى فصل الطلاب نهائيا الذين يتجاوزوا نسب الغياب المقررة، بداية من الإنذار بالفصل ثم الفصل الفعلي من المدرسة، وتحويل الطالب إلى منازل وخصم درجات المواظبة.

وأشارت إلى أنه وفقا للقرارات الوزارة يجرى خصم درجات الحضور والمواظبة من الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب بدون عذر، ومن ثم تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين، وبالتالي لن يحصلوا علي الدرجات النهائية.

خصم درجات الحضور والمواظبة

وأضافت أنه وفقا للائحة الانضباط المدرسي يجرى خصم درجات المواظبة من الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب بدون عذر، ومن ثم تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين، وحددت بلائحة الانضباط المدرسي المعالجات التي يجرى اتباعها مع الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب المقررة المتواصل والمستمر بدون عذر:

- المعالجة الأولى في لائحة الانضباط المدرسي للغياب دون عذر، تجرى برصد المختص في المدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار ذلك.

- المعالجة الثانية تتضمن تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، وإنذار أول يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى فصل آخر، وفي حالة تكرار الغياب يُعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر.

- وعن المعالجة الثالثة والأخيرة، فتكون إنذارًا ثانيًا يُرسل إلى ولي الأمر بأنّه في حالة التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.