«القومي للمرأة» يستعرض إنجازات مبادرة تحويشة أمام وفد سفارة هولندا

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع عدد من المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي.

استهدف هدف الاجتماع عرض التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي تحويشة، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.

وخلال الاجتماع تحدثت الميسرات الماليات بالمشروع عن اثر المشروع علي السيدات بمجموعات الادخار والاقراض الرقمي بالقرى التابعة لهن ومدي الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التي عادت علي هؤلاء السيدات من خلال دعمهن بالتدريبات المختلفة داخل المجموعات، وعرضت الميسرات نماذج لسيدات بالمجموعات بدأت فعليا في عمل مشروعات صغيرة ومشروعات خضراء كالزراعة فوق أسطح المنازل وزراعة الشعير المستنبت وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، وإنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، ياسمين علي منسقة مشروع مجموعات الادخار والإقراض أحمد غريب مشرف محافظة البحيرة، وحنان هلال مشرفة محافظة أسيوط، وعدد من الميسرات الماليات بالمشروع.