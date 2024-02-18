المنشآت الفندقية: توقعات بارتفاع نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ في مارس

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإنّ ألمانيا على الطريق لتكون أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر للعام الرابع على التوالي، موضحا أنّ غالبية الحجوزات السياحية القادمة من ألمانيا تتركز في نطاق البحر الأحمر التي تضم مدينتي الغردقة ومرسى علم.

إجازات الأيستر

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ نسب إشغال فنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ في النصف الأول من فبراير كانت متوسطة، ويُتوقع أن ترتفع بنسبة كبيرة خلال شهر مارس الجاري بسبب إجازات الأيستر، حيث تحرص أعداد كبيرة من السياح وخاصة الأوربيين على قضائها بالمقصد السياحي المصري.

الحركة السياحية الوافدة من تركيا

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ هناك رغبة كبيرة لدى وكلاء السياحة الأجانب لتسيير رحلات إلى مصر خلال العام الجاري، موضحا أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من تركيا ستشهد إرتفاعا جيدا خلال عام 2024، كما أنّ انتهاء المشكلات السياسية في الشرق الأوسط سيرفع أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري بنهاية العام الجاري.