شمس دافئة وشتاء ساحر.. فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح من أوروبا

هروبًا من البرد القارس وثلوج الشتاء، يتوافد آلاف السياح من مختلف المدن الأوروبية على فنادق الغردقة، المدينة الساحرة التي تُعرف بأجوائها الدافئة وشمسها المشرقة طوال العام.

وتُعدّ الغردقة وجهة مثالية لقضاء شتاء دافئ، إذ تصل درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية خلال النهار، مما يجعلها ملاذًا مثاليًا للباحثين عن الدفء والهروب من برد الشتاء القارس.

انتعاش سياحة الشتاء في أوروبا

وأشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى انتعاش السياحة في موسم الشتاء الجاري وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز الـ50% تزامنًا مع استقبال الغردقة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة عبر عشرات رحلات الطيران يوميًا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

الغردقة أفضل وجهة للسفر شتاءا

وأضاف «العتيق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الغردقة من أفضل المدن الشتوية لقضاء شتاءا دافئا، ومن أفضل وجهات والمدن للسفر طبقًا لموقع «تريب أدفايزر» العالمي والذي اختار الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024.

ولفت إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق الغردقة، حيث تستقبل أكثر من 15 جنسية أجنبية، على رأسهم الألمان والروس والإيطاليين و وبولندا بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية.