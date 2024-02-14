رئيس «المنشآت الفندقية»: مصر تمتلك 220 ألف غرفة.. ونسعى لمضاعفتها

«فودة»: يجب اعتماد قرارات وإجراءات لتحفيز الاستثمار الفندقى بهدف مضاعفة أعداد الغرف الفندقية

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنّ مصر حقّقت رقماً قياسياً فى أعداد السياح الوافدين خلال 2023، حيث استقبلت 14.9 مليون سائح.

ولفت إلى أن الفنادق المصرية أصبحت من عوامل جذب السياح لزيارة مصر، بعد أن بات مستوى الكثير منها يضاهى نظيراتها فى أهم المقاصد السياحية فى العالم.

وأوضح «عاقل»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، شريطة مضاعفة أعداد الغرف الفندقية، لتستوعب أعداد السياح المستهدَف قدومهم بعد 4 أعوام، وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لمعدلات الحركة السياحية التى استقبلتها مصر خلال 2023؟

- معدلات الحركة السياحية التى استقبلتها مصر العام الماضى كانت جيدة للغاية، حيث استقبلت نحو 14.9 مليون سائح من مختلف دول العالم، وهو أعلى معدل للمقصد السياحى المصرى خلال عام واحد، ولولا الظروف التى شهدتها الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى لزادت تلك الأعداد بنسب أكبر، وأعتقد أن مصر بما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وأثرية تستطيع جذب أعداد أكبر من السياح، خاصة أنها تتمتع بمميزات تنافسية تجعلها واحدة من أفضل المقاصد السياحية فى العالم.

ما تقييمك للمنشآت الفندقية المصرية؟

- الفنادق المصرية باتت من عوامل جذب السياح لزيارة المقصد المصرى، لاسيما بعد تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، حيث بات الكثير من المنشآت الفندقية المصرية تضاهى نظيراتها فى أكثر دول العالم تقدّماً. وأؤكد أن هناك رقابة شاملة على المنشآت الفندقية وعلى ما تقدمه من خدمات للنزلاء، وهو ما جعلها تسعى لتجويد خدماتها، كما أن تحول أعداد كبيرة من الفنادق المصرية إلى منشآت صديقة للبيئة تطبق معايير السياحة المستدامة خلق إقبالاً جيداً من السياح على الإقامة بها.

هل الغرف الفندقية الموجودة بمصر حالياً قادرة على استيعاب أعداد السياح الوافدين؟

- بالطبع، فمصر تمتلك حالياً نحو 220 ألف غرفة فندقية، ونسعى لمضاعفتها خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك لاستيعاب أعداد السياح المستهدَف جذبهم، خاصة أن مصر تستهدف تحقيق زيادة سنوية بالغرف الفندقية بنسب محدّدة لخلق القدرة على استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028.

باعتبار القطاع الخاص يُشكل أكثر من 95% من صناعة السياحة بمصر.. ما الذى يستهدفه القطاع خلال 2024؟

- القطاع السياحى يستهدف جذب نحو 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى، وأعتقد أنه حال انتهاء التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة القليلة المقبلة، فإن تحقيق هذا الرقم سيكون يسيراً، خاصة فى ظل وجود رغبة كبيرة من وكلاء السياحة الأجانب لتسيير رحلات إلى مصر، وفى ضوء قدرة المقصد السياحى المصرى على استقبال مثل هذا العدد من السياح.

ما المدن السياحية المصرية التى استضافت أكبر عدد من السياح الوافدين إلى مصر خلال عام 2023؟

- أعتقد أن فنادق المدن السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مثل الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، استضافت خلال العام الماضى ما يقرب من 8 ملايين سائح، فيما استقبلت فنادق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان والإسكندرية والساحل الشمالى ومرسى مطروح والعين السخنة ما يقرب من 7 ملايين سائح خلال عام 2023.

هل مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028؟

- بالفعل مصر قادرة بما تملكه من مقومات سياحية متنوعة، فضلاً عن بنية تحتية متميزة من مطارات وطرق لمنشآت فندقية وسياحية، سواء الموجودة حالياً، أو التى سيتم إضافتها على مدار الـ4 سنوات المقبلة، وأعتقد أن تحقيق هذا الرقم خلال عام 2028 لن يكون صعباً، وفقاً لمعدلات النمو الحالية فى الحركة السياحية الوافدة، وفى معدلات الإنشاءات الفندقية والسياحية شريطة زيادة عدد الغرف الفندقية التى تستوعب تلك الأعداد، وأعتقد أن الاهتمام بتحقيق 30 مليار دولار كدخل سياحى سيكون أهم من جذب هذا العدد من السياح.

العنصر البشرى هو العمود الفقرى لصناعة السياحة، حيث لا يمكن لأى دولة التقدّم فى المجال السياحى دون وجود عمالة ماهرة ومدرّبة، وفى مصر هناك اهتمام كبير بالعنصر البشرى، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية، وأيضاً من حيث رفع كفاءته من خلال الدورات التدريبية الدورية التى تُجريها غرفة المنشآت الفندقية أو اتحاد الغرف السياحية للعاملين بالفنادق والمطاعم، وهناك اهتمام كبير من الدولة بهذا الملف.