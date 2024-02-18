مشروبات قد تسبب الوفاة إذا تناولتها مع القهوة.. احذر البرتقال

فئة كبيرة من الناس يقبلون على شراب القهوة والكافيين مع بعض المشروبات، ولكن لا يعرفون أنه توجد بعض المشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بسبب تفاعلها مع الجسم؛ ما يسبب بعض الأمراض في الجهاز الهضمي وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

حذر محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك مشروبات يحذر تناولها مع القهوة أو بعدها: «في مشروبات مع القهوة بتتفاعل في الجسم بصورة شديدة، وبتعمل على تكسير الحديد، والإفراط فيها بيعمل قرحة في المعدة وعسر هضم بيأثر على الصحة، وبيتطور الأمر إلى الوفاة بسبب المشاكل المتفاقمة في الجهاز الهضمي التي لا يتحملها الجسم».

مشروبات ممنوعة مع القهوة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، أن من بين المشروبات التي قد تسبب الوفاة عند تناولتها مع القهوة، التالي:

- مشروبات الطاقة لاحتوائها على كميات كبيرة من الكافيين، وتفاعل الكافيين مع الكافيين سلبي على الجسم.

- تناول المشروبات الحمضية من البرتقال أو الجريب فروت، تعمل على زيادة خطر اضطرابات القلب والأرق والقلق.

- المشروبات ذات السكريات العالية تعمل على الجفاف وزيادة خطر السمنة وأمراض القلب والسكري، وتسوس الأسنان وهشاشة العظام واضطرابات في وظائف الكلى، وحموضة المعدة.

- مشروبات الأعشاب عند تناولها مع القهوة والكافيين تعمل على زيادة الكوليسترول واضطرابات القلب والأوعية.

- تناول عصير الليمون قد يسبب تلف الكبد واضطرابات المعدة، وسيولة الدم الشديدة، في حالات نادرة، قد تؤدي إلى الوفاة.

تأثير المشروبات قد تسبب الوفاة إذا تناولتها مع القهوة

وأضاف «عفيفي»، أن الخطورة تتمثل في أن هذه المشروبات تعمل على ارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان: «الإكثار من الكافيين مع هذه المشروبات أثناء الحياة اليومية والعمل وعدم ممارسة الرياضة يؤثر على الصحة ويدمر المعدة والجسم سواء على المدى الطويل أو القصير في احتمالية كبيرة للوفاة».