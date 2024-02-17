حيلتان لإزالة بقع القهوة.. تخلصي منها في ثوان معدودة

في بعض الأحيان يصعب إزالة نوع بقع أكثر من غيرها، وبقع القهوة من الأصعب في طريقه التخلص منها من الملابس، كما أنها الأكثر شيوعًا، ويحتار البعض في إزالتها بسبب لونها وأنها تترك أثرا غامقا، خاصة حال وقوعها على ملابس بيضاء، وتوجد حيلتان لإزالة بقع القهوة لتتخلصي منها في ثوانٍ معدودة، وفقا لما جاء في موقع «bhg».

لإزالة بقع القهوة.. استخدام بيكربونات الصودا

- إزالة بقع القهوة بـ بيكربونات الصودا، من خلال خلطها.

- وبعد خلط الماء مع بيكربونات الصودا تضع كمية مناسبة على قطعة الملابس الملطخة ببقعة القهوة وتركها ع لى المكان عدة ثوان.

- بعدها افركي مكان البقعة بشكل جيد واشطفيها بالماء الفاتر وستلاحظي اختفائها من على الملابس.

حيلتان لإزاله بقع القهوة.. محلول الخل

وتوجد طريقة أخرى لإزالة بقع القهوة هي غسل البقعة بالماء الساخن مباشرة، ولكن في حالة ثبات البقعة يتم إزالتها بمحلول مكون من الخل والماء، واستخدم الفرشاة وعليها من القليل من الصابون المنظف لإزالة الخل.

- في هذه الخطوة اشطفي البقعة من المحلول بالمياه البارد حتى تختفي الرغوة من على الملابس.

- يتم غسل الملابس في الغسالة، بالطريقة المعتادة، والتأكد من زوال البقعة قبل مرحلة التجفيف.