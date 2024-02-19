ما هي مواعيد عمل الشهر العقاري المسائية؟.. تبدأ من 5 مساء

يقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات للمواطنين، وذلك للتسهيل عليهم فيما يحتاجونه وتوفير الوقت عليهم، ومن الممكن أيضا الدخول على منصة مصر الرقمية لإنهاء كل الأوراق التي يحتاجونها.

مواعيد عمل الشهر العقاري بالفترة المسائية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» مواعيد عمل الشهر العقاري في الفترة المسائية 2024.

ويعمل الشهر العقاري في الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء، ويقدم كل الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

مدة العمل 6 أيام في الأسبوع

ويمكن حجز موعد في فروع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، ويعمل لمدة 6 أيام في الأسبوع من السبت وحتى الخميس.

كما أن المكاتب التي أقرتها وزارة العدل تعمل على فترتين صباحًا ومساءً، في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وتعمل الفترة المسائية في الشهر العقاري من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وتقدم مصلحة الشهر العقاري للمواطنين خدمات تسجيل العقارات والأملاك الخاصة بالمواطنين حتى يتم حفظ حقوقهم، وتوفر لهم خدمات إلكترونية تُسهل عليهم ما يحتاجون إليه.