تعيينات جديدة في الشهر العقاري.. المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم

تتضمن التعيينات الجديدة المعلنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوظائف الشاغرة في مصلحة الشهر العقاري، عدة شروط من بينها المؤهلات المطلوبة وأبرزها الهندسة في عدد من التخصصات وكذلك الحقوق، لتلائم هذه الوظائف التي تستهدف الشباب بالأساس.

تعيينات الشهر العقاري والتوثيق

- مهندس تخصص كهرباء ثالث

- مهندس حسبات ثالث

- مهندس الالكترونيات والاتصالات

- مهندس تخصص مساحة ثالث

- مهندس تخصص مدني ثالث

باحث قانون ثالث

شروط تعيينات الشهر العقاري

- ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل هندسي عال يتوائم مع طبيعة الوظيفة، ومقيد بنقابة المهندسين.

- أن يكون المتقدم لوظيف باحث ثالث قانون حاصل على ليسانس حقوق أو ما يعادله.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد جدا على الأقل.

- اجتياز الامتحانات وفقا للقواعدة المقررة لهذا الشأن.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحان.

طريقة التقديم

يتم التقديم إللكترونيا على الرابط

مواعيد التقديم

يستمر التقديم على الوظائف في الفترة من 16 فبراير وحتى 16 مارس 2024.