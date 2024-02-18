رابط وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.. مفاجأة في سن التقديم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التقديم لوظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مُعلنا عن مفاجأة في سن التقديم لهذه النوعية من الوظائف، موضحاً أن التقديم يبدأ اعتباراً من أول شهر مارس المقبل، مشدداً على الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة.

من المقرر أن يكون التقديم لوظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا، حسب ما أكده الجهاز في تقرير له، موضحاً أن المفجأة في هذه الوظائف أنها تقبل سن 26 سنة، أما وظائف الجهات الأخرى مثل هيئة النقل النهري تتطلب سن 35 سنة، وتتطلب وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف سن 40 سنة.

وأوضح الجهاز أن نزول السن لـ 26 سنة، يفتح الباب واسعاً أمام العديد من خريجي الجامعات المصرية للتقديم، موضحاً أن الوظائف المطلوبة هي مهندسين في تخصصات كهرباء وحاسبات ثالث والإلكترونيات والاتصالات ومساحة ومدنى، فضلاً عن وظيفة باحث قانون.

شروط وظائف مصلحة الشهر العقاري

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عام

- مؤهل عال بكالوريوس الهندسة

- ألا يقل عن جيد جدا

المستندات المطلوبة

وعن المستندات المطلوبة ، أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الأوراق المطلوبة هي الصورة الشخصية، والرقم القومي وجه أول سارية، والرقم القومي وجه ثاني سارية، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد، فضلاً عن الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، وإيصال الإيداع البنكي، وصحيفة الحالة الجنائية سارية، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.