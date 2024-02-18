أشرقت أحمد طفلة «ذا فويس كيدز» تنفي شائعات خطبتها: «الخاتم هو السبب»

شاركت الطفلة أشرفت أحمد في مسابقة «ذا فويس كيدز» لأول مرة عام 2018، وكانت نجمة المسابقة رغم عدم فوزها في المرحلة النهائية، واكتسبت شهرة واسعة نظرًا لموهبتها التي نالت إعجاب الجمهور آنذاك.

تروي «أشرقت»، خلال حديها مع الوطن، أنه رغم مرور 5 سنوات على المسابقة، إلا إنّها لا زالت تتذكر الأحداث جيدًا، ولكنها لم تتوقف عن الغناء، وجعلت من رسوبها في المرحلة النهائية دافعًا للاستمرار.

حقيقة خطوبة أشرقت أحمد

وفى الآونة الأخيرة انتشرت شائعات حول «أشرقت» بسبب خاتم كانت ترتديه، وقيل أنّها تمّت خطبتها لترد، بأنّها ما زلت صغيرة، وهذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى أنّها في الصف الأول الثانوي، وأمامها مستقبل دراسي ومشوار ما زال طويلا، ولم تحقق أحلامها في الغناء حتى الآن.

حفلات الإسكندرية

أضافت «أشرقت»: «أغنى في معظم الحفلات بالإسكندرية ووالداي يدعماني، وأبى معي طوال الوقت، فهو السند والحماية، والدتي تدعمني بالنصح والإرشاد، وأمارس الغناء قبل مشاركتي بمسابقة ذا فويس، وكان عمري 7 سنوات، ومستمرة في الغناء حتى أصل لطموحاتي، وسأختار كلية تناسب فني، حتى لا أشعر بالتشتت».