«خالد» من ذوي الهمم ينشر البهجة بين زوار معرض الكتاب.. غناء ورسومات

مجموعة من الأطفال والكبار يحتشدون في أحد أركان معرض الكتاب، حول رجل خمسيني بوجه بشوش من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحمل حقيبته على كتفه بها أوراقه وأقلامه الملونة ليرسم الفرحة على وجوه الأطفال والكبار بكتابة اسم كل من يقف أمامه على الأوراق التي يحملها.

زحام حول خالد أبو بكر في معرض الكتاب

بالكاد تصل إلى خالد أبو بكر، الرجل الخمسيني، بسبب كثرة الزحام الذي يحيط به، وعندما تصل ترى وجها مبتسما لكل من أقبل عليه وطلب منه كتابة اسمه على الأوراق التي يحملها دون أن يطلب مقابلا ماديا، وكأن فرحة الناس هي الربح الحقيقي الذي يجعله صامداً لعدة ساعات على قدميه دون ملل أو تعب طوال فترة وجوده في معرض الكتاب.

قال خالد بكر لـ«الوطن» في بشاشة لم تفارق وجه، إنه أصيب ببتر في ذراعه الأيمن منذ سنوات مما جعله يشعر بحالة من الاكتئاب أثرت على ذراعه الأيسر، وشاء الله أن يتعافى ليقرر أن يكون ذراعه هو مصدر البهجة ورسم السعادة على وجوه الناس، عن طريق استخدامه الموهبة التي منحها الله له، وهي خطه الرائع في الكتابة على اللوحات.

موهبة حسن الخط تلازمه منذ صغره

ويضيف بكر، أن موهبة حسن الخط كانت تلازمه منذ صغره مما دفعه لاستثمارها في الحضور إلى معرض الكتاب يومياً من الساعة الـ8 صباحاً لحين موعد الإغلاق في الـ8 مساء لإدخال السرور على الناس، لافتاً إلى أنه يجيد الرسم بالفحم والغناء خصوصاً للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث يعتبره أيقونة الغناء والصوت العذب، مهدياً روحه رسمة تحمل اسمه من كثرة حبه له.