سبب غناء حمزة نمرة تتر مسلسل سر إلهي لـ روجينا.. أول مرة في دراما رمضان

كشف المطرب حمزة نمرة، سبب قبوله غناء تتر مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والمقرر عرضه في سباق رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حمزة نمرة يغني تتر مسلسل سر إلهي

وقال «نمرة» لـ«الوطن»، إنها المرة الأولى التي يغني فيها تتر مسلسل يعرض في دراما رمضان، وإنه تحمس للعمل بسبب مناقشة العمل لقضية مهمة، إذ قرأ السيناريو كاملا، حتى يقوم بتحديد كلمات وألحان مناسبة للتتر.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، عن سيدة يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها، وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة، لتلتحق بالعمل في دار مسنين لتتعرف على رجل عجوز ويجري اتهامها بقتله ظلماً لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي.