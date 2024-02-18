عضو بـ«النواب»: موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر تسير بخطى ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ولم تتوان يوما في نصر القضية، أو تسمح بتصفية القضية من خلال التهجير القسري تحت أي مسمى.

وأضاف: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى العديد من المباحثات الدولية واللقاءات والاتصالات المكثفة على مدار الساعة، إضافة إلى حضور القضية بقوة على مائدة القيادة السياسية في مختلف القضايا، وهذا يؤكد للجميع بما لا يدع مجال للشك حجم الجهود المصرية المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين».

وأشار إلى أن مصر قيادة وشعبا حريصة على حل القضية، وتعمل جاهدة لضمان تحقيق ذلك، وخلال الفترة الأخيرة هناك من يريد التقليل من حجم الجهود المصرية المبذولة في القضية ولكن العالم كله يرى الدور المصري غير المسبوق في دعم الأشقاء، وعدم تصفية القضية.

وطالب بأن يكون للمجتمع الدولي دورا في القضية الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان التي تكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي تنتهجها في القضايا، وملف حقوق الإنسان، قائلا: «كيف يصمت العالم ويقف عاجزا أمام ما يحدث في قطاع غزة من مجازر دموية، وحرب إبادة يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني».