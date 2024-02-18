خبير سياسات دولية: مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح وتوسع الصراع إقليميا.

موقف مصر دقيق ومحدد منذ البداية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة و سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نوز»، أن موقف مصر ثابت ومحدد، وتواصل الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية ونقل المصابين لتلقي العلاج.

انتهاك الإنسانية وعدم احترام الأديان

وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية مخالف للقوانين الدولية، وإسرائيل تنتهتك الإنسانية، ولا تحترم الأديان، منوها بأن مصرتبذل جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية، وتواصل تقديم المساعدات عبر معبر رفح.