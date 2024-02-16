وزيرة التضامن تدعم القضية الفلسطينية: «موقف مصر قوي وحكيم وعادل»

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية كانت سباقة في العطاء وحكيمة وقوية، بقيادة وشعب لدعم القضية الفلسطينية، مرضفة: «نُحيي البسالة في وجه لكل امرأة وطفل فلسطيني صامد حتى الآن».

حقوق الإنسان

وناشدت «القباج» خلال كلمتها في ماراثون «من مصر إلى غزة» الخيري تحت عنوان «تضامنا مع أهلنا في غزة» بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، العالم بضرورة عدم وزن الحقوق بميزانين وألا تكون هناك معايير متعددة: «مُخزي أن نرى حقوق الإنسان تُهدر إلى هذا الحد والمواثيق الدولية يتم خرقها بكل جرأة».

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى سقوط أكثر من 30 ألف شهيد في فلسطين حتى الآن جراء الاحتلال الإسرائيلي و70 ألف جريح ومصاب، مؤكدة أن مصر فتحت معبر رفح البري والمستشفيات للتضامن مع الشعب الفلسطيني: «موقف مصر قوي وحكيم يحافظ على أرضنا بجانب مساندة الأشقاء في قطاع غزة».

الإغاثات الطبية

وأكدت «القباج»، أن مصر هي الأكبر في العطاء حتى الآن لقطاع غزة، حيث أرسلت مئات وآلاف من الأطنان لمساعدة أهالي قطاع غزة، بجانب الإغاثات الطبية: «مصر ستكون قوية في موقفها وعادلة في ميزانيها وحكيمة في قرارتها»، مشيدة بجهود مؤسسات الدولة المصرية التي تتكاتف لدعم القضة الفلسطينية.