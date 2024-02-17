«مليحة» أحدث مسلسل مصري لدعم القضية الفلسطينية.. ما معنى الاسم؟

القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة، حاضرة بقوة في عمل درامي «مليحة» ضمن السباق الرمضاني تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لمساندة الفلسطينيين وإبراز الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

«مليحة» هو أحدث مسلسل مصري لدعم القضية الفلسطينية، إذ يتناول القضية في إطار إنساني اجتماعي، بعد أن استحوذ المسلسل على إعجاب الجميع، وخاصة داعمي القضية، من قبل عرضه على شاشات الشركة المتحدة، نستعرض معنى اسم «مليحة».

معنى اسم مليحة

«مليحة» اسم ذو معنى جميل، وقد يكون اختياره للمسلسل الذي يدعم القضية الفلسطينية بسبب المعنى ذاته، وفق تعبير سليمان حسن، معلم اللغة العربية، موضحًا أن اسم مليحة يعني بهجة المنظر، الحسناء.

«مليحة هو اسم عربي مش فلسطيني مش شرط يحكي قصة العمل ممكن اختاروا الاسم دا لأنه عربي بشكل عام» حسب تعبير «سليمان» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه يُحيي القائمين على العمل واختيارهم لفكرة المسلسل في ظل الأحداث التي تدور في فلسطين.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول قصة فتاة فلسطينية تُدعى مليحة، والتي كانت تعيش في ليبيا بعد هجرتها من فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة الثانية عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

والمسلسل من بطولة «دياب» إذ يجسد شخصية ضابط يُدعى «أدهم»، ويبرز الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وأمير المصري، ومن تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، إنتاج شركة DS+.