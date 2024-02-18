ضياء رشوان: أمريكا تتحمل مسؤولية الدمار في قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن العرف والقانون في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن أي سلاح يٌورد لأي دولة يتم تحديد شروط استخدامه في الاتفاقيات الموقعة، وأن قتل المدنيين ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

ضياء رشون: أمريكا تعلم أن سلاحها استخدم في الحرب

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن أمريكا تعلم جيدا عبر كل المؤسسات الأممية والحقوقية والدبلوماسية سواء الأمريكية، أو الحليفة في الغرب أن هذا السلاح الأمريكي استٌخدم في جرائم ضد الحرب، وأمريكا شككت في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب على غزة في أعداد الضحايا فالسلطات الصحية الفلسطينية أصدرت لها أسماء الضحايا وأرقام هواتفهم.

أمريكا تعلم جيدا أن ما يجرى الآن في غزة

وأشار إلى أن أمريكا تعلم جيدا أن ما يجرى الآن في غزة هو جزء كبير منه بسلاح وذخيرة أمريكية وصلت إلى تل أبيب وتعلن الآن عما سيأتي في المستقبل أيضا من الأسلحة، واستخدمت بند الطوارئ في الحكومة الأمريكية لإرسال أسلحة بغير موافقة الكونجرس، وبالتالي أمريكا تتحمل كل هذا».

وواصل: «الأمر في ظني يرتقي إلى محكمة العدل الدولية في مرحلة ما إذا ما تمت إدانة إسرائيل بشيء يتعلق بجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو المحكمة الجنائية الدولية».