ضياء رشوان: مصر انتبهت ورفضت مشروع تهجير الفلسطينيين منذ اليوم الأول

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن إسرائيل ليست على كلمة واحدة، فهي مثل أي مجتمع في العالم وأي نظام حكم، فهناك أجنحة، ومصر تعاملت مع إسرائيل الأكثر تطرفا من اليمين، وهو حزب «الليكود»، إذ عقد الرئيس السادات معاهدة السلام مع مناحم بيجين، الذي يعد واحدا من رموز العصابات اليهودية الصهيونية قبل تأسيس دولة إسرائيل ووافق على معاهدة السلام.

مشروعات التهجير

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الأجنحة اليمينية التقليدية في إسرائيل الذي يمثلها «الليكود» لم يكن لديها تحركا نحو فكرة التهجير، «شاهدنا مثلا سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي من 67 إلى ما بعد حرب أكتوبر، وغزة كانت تحت الاحتلال في نفس الوقت، لم نسمع وقتها عن مشروعات للتهجير بالرغم أن المنطقتين تحت الاحتلال».

ضياء رشوان: مشروعات التهجير هي جزء من مشروع ديني متطرف

وأشار إلى أن مشروعات التهجير جزء من مشروع ديني متطرف تلمودي استيطاني تقوده الأجنحة الموجودة الآن في الحكم مع بنيامين نتنياهو، الذي يعد رجلا متطرفا جدا لكنه ليس مجنون، يعرف أنه قضى عمرا طويلا في رئاسة الوزراء في إسرائيل لكن ما يدفعه للحفاظ على موقعه السياسي هو فكرة التهجير، لكن القيادة المصرية، انتهبت منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة».

وواصل: «رئيس الجمهورية تحدث عن موضوع التهجير، وبعد مرور 4 أشهر ونصف نجد أنه لا يوجد أحد في العالم عدا إسرائيل لا يرفض التهجير، فالجميع يتحدث عن رفض التهجير لأن القيادة المصرية استبقت ووضحت ماذا تفكر النخبة الإسرائيلية المتطرفة، وأن نتنياهو بصدد تنفيذ هذا الوهم والجريمة في حق فلسطين».