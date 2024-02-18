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أستاذ بجامعة القدس: 6% من سكان قطاع غزة سقطوا بين شهيد وجريح (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
09:47 ص | الأحد 18 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس «نحن نقترب من نهاية الشهر الخامس من الحرب المشتعلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل»، مشيرًا الى أنَّ أعداد الشهداء يقترب من 29 ألف شهيد بالإضافة الى 8 آلاف مفقود وأكثر من 70 ألف إصابة.

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC» قائلًا: «أكثر من 6% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح، جميعًا نتابع عمليات النزوح الكبيرة حتى الآن في رفح، المنطقة التي أصبحت مكتظة بشكل كبير جدًا في مساحة لا تتجاوز 60 كيلومترًا، يقطنها 1.4 مليون نسمة».

وتابع: «هناك مخطط من الاحتلال، يحاول بين الحين والآخر من خلال خطة مدبرة؛ الهجوم على رفح الفلسطينية وأن يتمّ إجلاء السكان تجاه مناطق آمنة يقال إنّها على البحر، حديث نتنياهو بالأمس مع مظاهرة أهالي الأسرى أنَّه لن يسمح بقيام الدولة الفلسطينية، وهناك تنكر لكل حقوق الفلسطينيين، وهناك انسداد للأفق السياسي بشكل كامل في ظل وجود حكومة يمنية متطرفة». 

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بقلم منتصر سليمان