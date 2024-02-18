هل هيرجعوا مصر؟.. شقيق مريم مجدي يكشف مفاجآت عن مصير طفلتيها

بعد وصول جثمان مريم مجدي إلى مصر، وانتهاء مراسم الدفن في مسقط رأسها بمحافظة الشرقية، تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن أن طفلتي السيدة المصرية المقتولة في سويسرا، معروضتان للتبني على أحد مواقع الإنترنت، وذلك بعد وفاة الأم وإلقاء القبض على الأب، لتتواصل «الوطن» مع حسام مجدي، شقيق الأم الذي أوضح تفاصيل إمكانية عودتهما إلى مصر.

ما مصير طفلتي مريم مجدي في سويسرا؟

«بنات مريم دلوقتي في مؤسسة حماية الأطفال هناك في سويسرا».. بهذه الكلمات حسم حسام مجدي شقيق «مريم» مصير ابنتي شقيقته، موضحًا أن القانون السويسري ينص على وضع الأطفال في مؤسسة حماية بشكل مباشر في حال وفاة الأم وسجن الأب، باعتبارها خير وسيلة لحمايتهما في الوقت الحالي.

وأوضح «حسام»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الطفلتين تحملان الجنسيتين السويسرية والمصرية، وأنه في طريقه لاتخاذ بعض الإجراءات لتسهيل عودتهما لمصر: «لسه بنشوف مع المحامين الدوليين، إيه اللي ممكن نعمله عشان نرجع الأطفال وإيه اللي وزارة الخارجية والهجرة ممكن تساعدنا فيه».

هل يمكن لأسرة الأب الحصول على الطفلتين؟

وعن مدى قدرة أسرة الأب على حماية ورعاية الطفلتين، قال شقيق مريم، إن ذلك الأمر ليس مطروحًا، لكونه ما يزال تحت التحقيق حتى هذه اللحظة، ولكن القانون يمنح أسرة الأم هذا الحق بمعايير وشروط من المفترض توفيرها أولًا، حتى يتم في النهاية الحصول على رعاية الطفلتين: «يعني المكان اللي هيعيشوا فيه يكون ليه مواصفات معينة، المدرسة اللي هيدخلوها هنا في مصر» وفقًا لـ«حسام» شقيق مريم مجدي.

حالة الطفلتين في سويسرا

وأشار إلى أن الطفلتين ما تزالا تحت الرعاية في مركز الحماية، وليس هناك أي وسيلة للتواصل معهما في الوقت الحالي أو موعد محدد بشأن عودتهما إلى مصر، لأن ذلك يتوقف على تسريع وتسهيل إجراءات سفر الجدة إلى سويسرا: «بدأنا في الإجراءات بس لسه في شوية حاجات كده عشان العيشة هناك والسفر بس إن شاء الله تتحل».

قصة مريم مجدي في سويسرا

واقعة مأساوية تعرضت لها مريم مجدي، التي انتشر اسمها على منصات السوشيال ميديا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشوب خلافات بينها وزجها السويسري ذي الأصول المصرية، لتقرر الانفصال عنه، بعد إنجاب ابنتين فاطمة 8 أعوام، وخديجة 6 أعوام، ليلجأ الأخير إلى تدبير خطة لخطف ابنتيه والسفر بهما إلى سويسرا، الأمر الذي اضطر «مريم» للسفر في محاولة لإعادة طفلتيها مجددًا لكن لقيت حتفها في النهاية.