مميزات الجنيه الرقمي الجديد.. خبير اقتصادي: يسمح بالتحويل الفوري للأموال

أصبحت العملة الرقمية التي أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن مشروع تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، حديث عدد كبير من المواطنين، إذ من المنتظر أنّ يكون موعد إطلاقها عام 2030.

وذكر الخبير المصرفي وليد عادل، أنّ الجنيه الرقمي أو العملة الرقمية كما يطلق عليها، سيصدرها البنك المركزي المصري، وستكون عملة نقدية رقمية رسمية للدولة.

تفاصيل العملة الرقمية

وشرح «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إصدار العملات الرقمية يعمل على تعزيز التكنولوجيا بالقطاع المالي، مشيرًا إلى أنّ الجنيه الرقمي يُؤَمن وفق تقنية «البلوك شين» - «block shin» أو سلسلة الكتل، وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات، تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتحتوي التقنية على آليات مدمجة تمنع إدخال المعاملات غير المصرح بها.

مميزات العملات الرقمية

وأوضح أنّ العملة الرقمية تتمتع بالكثير من المميزات، أبرزها إمكانية التحويل الفوري بين المؤسسات والأفراد، ما يؤدي إلى التقليل من التكاليف والتأخيرات، بخلاف المعاملات المالية التقليدية، مضيفًا أنّها تعمل على زيادة الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات مالية للأفراد الذين لا يملكون حسابات بنكية.