 ما هي العملة الرقمية واستخداماتها؟.. صديقة للبيئة

بات مصطلح العملة الرقمية يشغل عقول كثير من المواطنين، وذلك بعد ما تردد مؤخراً عن اعتزام البنك المركزي إطلاقه مثل الجنيه الورقي ليصبح سؤال ما هي العملة الرقمية شائعاً، ويبحث عن إجابته قطاع كبير من المصريين، ويوضح التقرير التالي إجابة عن ذلك السؤال.

ما هي العملة الرقمية؟

وحول الإجابة عن سؤال ما هي العملة الرقمية، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ«الوطن»، إنها نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها.

وأضاف: «لكنه يتداول على الهواتف الذكية في الشراء والبيع والتحويلات ويخضع إلى نفس معايير إصدار النقد الأجنبي الورقي»، لافتاً إلى أنّ أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تدرس إصدارها أو استحداثها، متابعا: «العملة الرقمية الصادرة عن سلطة النقد التابعة للدولة سيتم دعمها من البنك المركزي وفق آليات محددة، وتساير الاتجاهات العالمية في التحول لمجتمع لا نقدي».

ما أهمية العملة الرقمية؟

- تساهم في نشر الشمول المالي وتقليل تداول الكاش.

- تقليل تكلفة طباعة الورق.

- غير ملوثة للبيئة أو ناقلة للفيروسات مثل العملة الورقية.

- أكثر أمانا.