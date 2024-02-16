عضو بالشيوخ: العملة الرقمية ستكون ذات فائدة كبيرة بعد دخول مصر لمجموعة «البريكس»

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هناك تقريرًا صادرًا عن البنك المركزي في عام 2021 لمناقشة ملف الشمول المالي ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وذلك وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية.

وأضاف «نجاتي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر قناة «CBC»، أن العملة الرقمية أداة من أدوات الاستقرار والشمول المالي التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يستثمرون أموالهم في العملات المشفرة مثل «البيتكوين» وخلافه، موضحًا أن هذه العملات لا تصدرها البنوك المركزية، ولا يوجد عليها أي رقابة.

وأشار إلى أن العملات المشفرة حدث فيها موجات من السرقات والنصب، واستطرد أن العملة الرقمية عملة آمنة وتمنع التزوير في العملات، وتساعد الدول في المبادلات البينية للتعامل بالعملات المحلية بين الدول وبعضها، مؤكدا أن العملة الرقمية ستكون ذات فائدة جدا خاصة مع دخول مصر لمجموعة «البريكس» لتبادل العملة المحلية بين مصر ودول المجموعة.