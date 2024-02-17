ما مصير الجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية الجديدة؟

تعد العملة الرقمية الجديدة المتوقع التعامل بها بناء على قرار البنك المركزي المصري، من الأمور التي تتسبب في طرح تساؤل حول مصير الجنيه الورقي، وهل سيتم الاستغناء عنه وإلغاء التعامل به، وتحل محله العملة الرقمية لتكون هي البديل خلال الفترة القادمة.

مصير الجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، إنّه لن يتم إلغاء التعامل بالعملة الورقية كما قد يعتقد البعض بعد اعتماد البنك المركزي للعملة الرقمية.

أضاف نجاتي: «مافيش حاجة هتتغير في التعامل بالجنيه الورقي، وستظل هذه العملة متواجدة، لأنها أحد وسائل الدفع».

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الهدف والفلسفة من طرح العملة الرقمية الجديدة أنها عملة ستستخدمها البنوك المركزية لأنها إحدى أدوات الشمول المالي، مؤكداً أنّ هناك فوائد من طرح تلك العملة.

فوائد طرح العملة الرقمية

- تستخدم في مكافحة الاتجار بالعملات المشفرة.

- مكافحة غسيل الأموال.

- تساهم العملة الرقمية في الاستقرار المالي.

- التعامل بالعملة الرقمية تقلل تكلفة المعاملات البنكية.

- أحد أدوات كبح التضخم.

توقيت سحب العملة الورقية

ولفت إلى أنّ توقيت سحب العملة الورقية أو تقليلها في الأسواق، أو أي قرارت في ذلك الخصوص هي خطوات لا تتم إلا من خلال إعلان البنك المركزي.