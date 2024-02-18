جناح مجلس حكماء المسلمين ينظم ندوة «الأديان تعلم التسامح» في معرض نيودلهي

عقد جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض نيودلهي الدولي للكتاب ندوتَه الأخيرة ضمن فعالياته الثقافيَّة بعنوان «العالم عائلة واحدة، الأديان تعلم التسامح» قدمها كل من جاسبال سينج رئيس المحكمة العليا في نيودلهي سابقًا، والأستاذ الدكتور كومارا سوامي أستاذ الدراسات الدولية، والأستاذ الدكتور ذكر الرحمن مدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي في نيودلهي.

وخلال الندوة، أكَّد جاسبال سينج رئيس المحكمة العليا في نيودلهي سابقًا أنَّ الأديان كافة ليس من تعاليمها خلق العداوة مع الآخرين، والبدء في الاعتداء مهما كانت الأسباب، فهناك طرق أكثر جديةً ونفعًا ونتائجها مبهرة تستمر لسنين طويلة إذا ما استخدمها صاحبها بالشكل والزمن الصحيحين.

وأضاف أن دستور الهند قائم على مبدأ «نحن شعب الهند» بدون تفرقة بين أي من الطَّوائف والمذاهب الدينية، لافتًا إلى أن المحاكم تؤدِّي دورًا مهمًّا في نشر الود والحياة المشتركة الآمنة بين الناس باختلاف أعراقهم وأديانهم، كما يسعى القائمون على القانون من قضاة وغيرهم استمرار المجتمع على تطبيق نهج التعايش المشترك والعيش بسلامٍ وأمانٍ وكرامةٍ.

من جهته، أشار كومارا سوامي مدير معهد الدراسات الشرق أوسطية في دلهي، إلى أنَّ كافة الأديان تربطنا جميعًا بعاملٍ مشتركٍ واحدٍ برغم اختلاف بعضنا البعض وهو إنسانيتنا، مشيدًا بدور مجلس حكماء المسلمين منذ تأسيسه في تقديم المشاريع والمبادرات الخلاقة والغنية بالقيم الإنسانية التي ترفع من قدر الإنسان والمجتمع.

وفي ختام الندوة، ثمَّن الدكتور ذكر الرحمن مدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي جهود مجلس حكماء المسلمين وسعيه المتواصل إلى طرح الأفكار وتقديم الحلول للعديد من التحديات التي تواجه المجتمعات لتشمل عقد اللقاءات وإطلاق المبادرات المتنوعة التي تعالج هذه التحديات، وأيضًا إصدار مختلف الكتب التي تعالج أبرز القضايا الفكرية والثقافية في مجال نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيزها.

وأشاد مدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي بدور المجلس أيضًا في رعاية الشباب من خلال تقديم مشروعات تستهدفهم وتنمي قدراتهم على التعايش السلمي المشترك وتنظيم حياتهم بالشكل الذي يجعلهم يبنون مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم بعيدًا عن التطرف والكراهية للآخرين.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض نيودلهي للكتاب بقاعة رقم 4 جناح H05، في ساحة معرض براغاتي بالعاصمة الهندية نيودلهي.

يُذكر أنَّ هذه هي المشاركة الثانية لمجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض نيودلهي الدولي للكتاب على التوالي؛ إذ لاقت المشاركة الأولى العام الماضي 2023 احتفاءً كبيرًا من كافَّة مكونات المجتمع الهندي الذين حرصوا على التفاعل مع إصدارات المجلس وما نظَّمَه من فعالياتٍ وأنشطةٍ ثقافيةٍ وفكريَّةٍ تعزِّز من قيم الحوارِ والتَّسامح والتَّعايش المشترك.