محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعديات لمزارع سمكية مخالفة على مساحة 45 فدانا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية

وصرّح محافظ بورسعيد، أنّ الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب شنت حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحه 45 فدانًا.

إقامة المشروعات التنموية

وأكّد محافظ بورسعيد، أنّ الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية، التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية؛ لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.